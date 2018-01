Grosser Run auf die Startplätze

Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte des Engadin Skimarathons: Aufgrund des sehr hohen Anmeldestandes per Ende 2017 müssen die Organisatoren eine Teilnehmerbeschränkung einführen. Diese liegt bei 14 200 Personen. ESM-Geschäftsführer Menduri Kasper geht davon aus, dass dieses Limit bereits anfangs oder mitte Februar erreicht werden könnte. Diesen Schluss zieht er aufgrund des Anmeldestandes per 31. Dezember: Die 11 300 Angemeldeten sind so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt und 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Dass der Run auf die Startplätze in diesem Jahr besonders gross ist zeigt die Tatsache, dass zwischen dem 31. Dezember und dem letzten Donnerstag – also innerhalb von nur vier Tagen – weitere 500 Anmeldungen eingegangen sind. Mehr zu dieser Geschichte in der EP/PL vom 6. Januar