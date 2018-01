Gut 500 Personen haben das 13. Out of the Blue's Samedan verfolgt. An den zwei Konzertabenden wurde Blues in all seinen Facetten geboten. Unter den auftretenden Bands befanden sich auch zwei einheimische Ensembles. Mehr zu den vier Jungs der Oberengadiner Dörti Karpet steht in de EP vom 23. Januar.