Hoffen auf den Cologna-Effekt

Er ist zurück, Dario Cologna. Und wie! Wer den Münstertaler in den letzten Rennen beobachtet hat, kam ins Schwärmen: Selbstbewusst, kraftvoll, ausdauernd, taktisch klug, technisch wie aus einem Guss: Das ist wieder der Dario Cologna, der zwischen 2009 und 2014 drei olympische Goldmedaillen, drei WM-Medaillen und drei Tour-de-Ski-Anlässe gewonnen hat. Der vierte Gesamtsieg an der Tour de Ski war in jeder Beziehung beeindruckend. Und die dritte Etappe der Tour, das Verfolgungsrennen über 15 Kilometer Skating in der Lenzerheide war nicht nur eine Machtdemonstration Colognas, sondern für jeden Langlauf-Fan eine Augenweide. Das war Skating in vollendeter Form, technisch besser kann man nicht laufen.

Dafür hat Cologna und seine Trainercrew im letzten Sommer hart gearbeitet. Kleine technische Ungereimtheiten – auch zurückzuführen auf Verletzungen – wurden ausgemerzt. Wenn Langlauf-Chef Hippolyt Kempf heute sagt: «Korrekturen sind nicht mehr nötig. Es gilt laufen zu lassen und zu geniessen», kann man das nach dieser Tour nur unterschreiben. Und sich bereits auf die Rennen an den Olympischen Winterspielen freuen.

Für Dario Cologna ist die Tour de Ski eine Herzensangelegenheit. Er ist jetzt vierfacher Gesamtsieger, und keiner hat mehr Podestplätze erreicht. Cologna hat aber auch eindrücklich gezeigt, wie man sich nach etwas schwierigeren Jahren – notabene immer noch auf sehr hohem Niveau – wieder ganz nach oben zurückkämpfen kann.

Zu wünschen ist, dass sich die Organisatoren der Tour-de-Ski-Etappen in der Val Müstair von dieser Leistung zusätzlich inspirieren lassen. Es waren die Erfolge «ihres» Darios, die es möglich gemacht haben, dass 2013 das kleine Münstertal Grosses geleistet hat. Als erster Schweizer Tour de Ski-Etappenort überhaupt. Das Ziel muss sein, dass die Tour weiterhin im Münstertal haltmacht. Vakanzen im OK, die Finanzen und Bedenken seitens des Handels und Gewerbes sind momentan noch die Hürden. Die Rückkehr von Dario Cologna an die Weltspitze, verbunden mit viel Arbeit und Beharrlichkeit, soll Beispiel sein, um Aufbruchstimmung im Tal zu erzeugen. Aufbruchstimmung, die es braucht, um diese Hürden zu meistern und gemeinsam wieder etwas Grosses auf die Beine zu stellen.

Autor: Reto Stifel

Foto: Swiss Ski

reto.stifel@engadinerpost.ch