Kritische Lawinensituation

Gefahrenstufe gross (Teile Unterengadin, Samnaun): Es sind zahlreiche mittlere und grosse Lawinen zu erwarten. Es muss mit Lawinen gerechnet werden, die bis in die Täler vorstossen. Die Spitze der Lawinenaktivität wird voraussichtlich am Nachmittag erreicht.

Exponierte Gebäude sowie Verkehrswege sind verbreitet gefährdet. Temporäre Sicherheitsmassnahmen sollten geprüft werden.

Für Schneesport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse sehr gefährlich.

Gefahrenstufe gross (Plaiv, Unterengadin, Val Müstair): Mit Neuschnee und Sturm entstehen gefährliche Triebschneeansammlungen. Zudem können Lawinen im Altschnee anbrechen. Es sind vermehrt spontane Lawinen zu erwarten, auch mittelgrosse.

Die Gefahrenstufe 4, «gross» wird voraussichtlich am Vormittag erreicht. Die Gefährdung bezieht sich hauptsächlich auf alpines Schneesportgelände. Lawinen, die bis in Tallagen vorstossen und exponierte Verkehrswege gefährden sind kaum zu erwarten.

Gefahrenstufe erheblich (südlich von St. Moritz): Mit starkem Wind entstanden leicht auslösbare Triebschneeansammlungen. Zudem können stellenweise Lawinen im Altschnee ausgelöst werden und gefährlich gross werden. Diese Gefahrenstellen liegen an eher schneearmen Stellen sowie an Übergängen von wenig zu viel Schnee. Touren und Variantenabfahrten erfordern Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr.

Detaillierte Informationen: www.slf.ch