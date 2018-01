Kulturpreis an Corin Curschellas

Corin Curschellas singt, sie spielt Piano, Dulcimer, Zither, Indisches Harmonium, Percussion, Akkordeon und Synthesizer. Sie komponiert für Michael von der Heide, Vera Kaa, Dodo Hug und Stina Werenfels. Zudem ist Corin Curschellas eine wahre Musikarchäologin: Sie beschäftigt sich mit dem rätoromanischen Volksliedgut. Sie arrangiert und interpretiert alte romanische Lieder neu. Sie läuft zu grosser Form auf, wenn sie die in Vergessenheit geratenen Lieder zum Leben erweckt: dramatisch, tieftraurig, lüpfig, frech. Dies teilt die Bündner Regierung mit.

Neben ihren eigenen künstlerischen Leistungen ist Corin Curschellas auch Kulturfördererin und Kunstvermittlerin als Musiklehrerin in Ilanz. Oder sie lädt im Cinema sil Plaz mit «corin invit» zu Konzerten, Lesungen und Theater ein, oft zusammen mit Regisseurinnen, Darstellern, Drehbuchschreibern. In Zürich gehört sie zu den Veranstalterinnen von «Volksmusig im Volkshus».

Corin Curschellas Wirken bereichert das kulturelle Leben in der Surselva, im Kanton Graubünden, in der Schweiz und in der Welt. Der Kanton Graubünden hat einige ihrer Vorhaben gefördert, die Regierung hat sie 2010 mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Die Künstlerin wurde letztes Jahr 61-jährig.

