Lawinensituation bleibt kritisch

Gefahrenstufe gross (Plaiv ab Zuoz, Unterengadin, Samnaun inklusive Val Müstair): Es sind weiterhin spontane Lawinen zu erwarten, vor allem in der Nacht. Es muss mit Lawinen gerechnet werden, die bis in die Täler vorstossen. Die Gefahr von spontanen Lawinen nimmt im Tagesverlauf ab.

Exponierte Gebäude sowie Verkehrswege sind verbreitet gefährdet. Temporäre Sicherheitsmassnahmen sollten beibehalten werden.

Für Schneesport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse sehr gefährlich.

Nass- und Gleitschneelawinen

Mit dem Regen sind unterhalb von rund 2000 m zahlreiche Gleit- und Nassschneelawinen zu erwarten, vor allem in der Nacht. Böschungsrutsche sind möglich. Exponierte Teile von Verkehrswegen können gefährdet sein.

Gefahrenstufe gross (ganzes Oberengadin ab Zuoz talaufwärts): Es sind weiterhin spontane Lawinen zu erwarten, vor allem in der Nacht. Es muss mit Lawinen gerechnet werden, die bis in die Täler vorstossen. Die Gefahr von spontanen Lawinen nimmt im Tagesverlauf ab. Exponierte Gebäude sowie Verkehrswege sind verbreitet gefährdet. Temporäre Sicherheitsmassnahmen sollten beibehalten werden. Für Schneesport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse sehr gefährlich.

Mit dem Regen sind unterhalb von rund 2000 m zahlreiche Gleit- und Nassschneelawinen zu erwarten, vor allem in der Nacht. Böschungsrutsche sind möglich. Exponierte Teile von Verkehrswegen können gefährdet sein.

Gefahrenstufe erheblich (Bergell und Puschlav): Neu- und Triebschnee sind störanfällig. Zudem können stellenweise Lawinen im Altschnee ausgelöst werden und gefährlich gross werden. Diese Gefahrenstellen liegen an eher schneearmen Stellen sowie an Übergängen von wenig zu viel Schnee. Touren und Variantenabfahrten erfordern Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr.

Detaillierte Informationen: www.slf.ch