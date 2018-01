Gegen das im Oktober 2017 vom Souverän klar beschlossene Silvaplaner Verkehrskonzept regt sich Widerstand. Schutzorganisationen legen Beschwerde ein, Privatpersonen bringen Kritik und Verbesserungsvorschläge an. Was der Silvaplaner Gemeindepräsident zu tun gedenkt, steht in der EP vom 30. Januar.