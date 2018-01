Sehr grosse Lawinengefahr

In der Nacht auf Montag intensivierten sich die Niederschläge erneut und sind zurzeit anhaltend und ergiebig. Die Schneefallgrenze steigt mit einer Warmfront an und liegt im Norden und im Wallis zwischen 1300 und 1800 m. Im Westen kann sie am Montagmorgen auf 2200 m ansteigen. In Graubünden und im Süden liegt sie bei 1000 m.

Von Sonntag- bis Montagabend fallen oberhalb von 2000 m: westlichstes Unterwallis, nördliches Wallis, Alpennordhang, Graubünden nördlich des Rheins: 80 bis 120 cm, übrige Gebiete des Wallis: 60 bis 80 cm, übrige Gebiete Nordbündens und des Gotthardgebietes, nördliches Unterengadin: 40 bis 60 cm, übrige Gebiete Mittelbündens und des Engadins, Münsteral 20 bis 40 cm, weiter südlich weniger oder trocken

In der Nacht auf Dienstag fällt verbreitet noch etwas Schnee oberhalb von rund 1400 m, am meisten am zentralen und östlichen Alpennordhang. Am Morgen enden die Schneefälle und im Tagesverlauf ist es von Westen her teils sonnig. Im Süden ist es meist sonnig. In der Höhe bläst starker Nordwind. Am Mittwoch ist es in den Bergen meist sonnig. Die Gefahr von spontanen Lawinen nimmt am Dienstag im Tagesverlauf ab. Für Schneesport abseits der Pisten bleibt die Situation aber sehr kritisch. Südlich vom Alpenhauptkamm ist es meist sonnig und die Lawinengefahr nimmt ab.

Der Bahnverkehr zwischen Cinuos-chel und Scuol bleibt weiterhin unterbrochen. Wegen Lawinengefahr gesperrt ist die Strasse zwischen Brail und Zernez, ebenfalls geschlossen ist die Strasse über den Ofenpass.

Weitere und aktualisierte Infos: www.strassen.gr.ch, www.rhb.ch, www.slf.ch