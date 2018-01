An seiner Sitzung vom 25. Januar hat der St. Moritzer Gemeinderat nicht nur einen Kredit für ein Beschneiungsprojekt gut geheissen, er erklärte auch zwei Vorstösse in Sachen Kultur- und Eventförderung sowie zur Stärkung der Elektromobilität für erheblich. In der EP vom 27. Januar steht mehr hierzu.