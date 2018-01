Viletta verzichtet auf Olympia-Teilnahme

Vor vier Jahren hat Sandro Viletta Olympia-Gold in der Kombination gewonnen. Seitdem hat er wegen Verletzungen und Rückenbeschwerden einige Grossereignisse, darunter auch die Heim-WM in St. Moritz, im vergangenen Jahr verpasst. Vor 13 Monaten erlitt er im Val Gardena einen Kreuzbandriss und arbeitet seitdem an seinem Comeback. Für die Rückkehr in den Weltcup hat er im letzten Frühling Didier Cuches Ex-Coach Patrice Morisod verpflichtet und aus der eigenen Tasche bezahlt. Am vergangenen Wochenende wurde Sandro Viletta Fünfter im Europacup Super-G am Lauberhorn. Dank diesem Resultat wurde dem Oberengadiner ein Startplatz in der Weltcup-Kombination in Wengen in Aussicht gestellt. Sandro Viletta hat sich aber gegen einen Start im Weltcup und für eine Teilnahme im Europacup in Saalbach entschieden. «Für erfolgreiche Einsätze auf der grossen Weltcup-Bühne fehlen mir vor allem auf der Abfahrt noch einige Trainingskilometer. Deshalb fahre ich derzeit lieber eine Stufe tiefer im Europacup und hoffe, dort FIS-Punkte zu sammeln», wird er im Magazin Blick zitiert. Mit dieser Entscheidung hat Sandro Viletta der letzten Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Pyeongchang eine Absage erteilt. Die Teilnahme in Südkorea hat aber für ihn keine Priorität: «Ich denke eher langfristig und möchte meine Karriere noch mindestens vier Jahre fortsetzen», so der 31-Jährige in der Tageszeitung.