Wakkerpreis 2018 geht an Origen

Die Stiftung mit Sitz in Riom wird für ihr Engagement geehrt, dank dem neues Leben ins Dorf Riom zurückkehrt. Origen hat für seinen Festivalbetrieb gleich mehrere leerstehende Gebäude umgenutzt, so die Burg, den Stall Clavadeira, die Villa Carisch, Die Betriebsleitung um Giovanni Netzer plant jetzt im historischen Dorfzentrum Textilwerkstätten, Bildungsräume, ein Besucherzentrum und Wohnraum einzurichten. Das Projekt «Malancuneia» soll Arbeitsplätze schaffen und somit der Abwanderung entgegenwirken.Die Bündner Regierung hat an das geplante 7,6 Mio. Franken teuere Projekt einen Beitrag von 1 Mio. Franken in Aussicht gestellt.