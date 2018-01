Zugstrecken weiterhin unterbrochen

Die Strecke zwischen Scuol und Sagliains ist für den Bahnverkehr gesperrt. Die Strasse ist wieder offen, so dass nun ein Bahnersatzbetrieb ins Unterengadin angeboten werden kann. Es verkehren Extrazüge Klosters – Sagliains – Klosters. Zusätzlich besteht in Sagliains Anschluss von und nach Scuol und Zernez via Bahnersetzbusse.

Zwischen Susch und Cinuos-chel/Brail bleibt die Bahnstrecke gesperrt. Weil die Strasse ebenfalls gesperrt ist, kann kein Bahnersatzbetrieb angeboten werden.

Die Strecke Davos – Filisur ist führ den Bahnverkehr gesperrt. Es verkehren Bahnersatzbusse zwischen Davos Platz und Tiefencastel. Die Arosalinie zwischen Chur und Arosa ist ebenfalls gesperrt. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Zwischen Ilanz und Disentis/Mustér gesperrt. Die Strasse ist teilweise ebenfalls gesperrt. Es besteht ein Bahnersatzangebot zwischen Ilanz und Sumvitg.

Die Sportzüge Klosters – Davos – Klosters fallen aus. Die RegioExpress-Züge Landquart – St. Moritz fallen auch aus.

Die Schlittelzüge Bergün – Preda fallen aus.