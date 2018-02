Dasper il cunfin da la Val Müstair, i’l Tirol dal süd, as vaja daspö lönch eir la not culs skis da tura e gianellas. Uossa as po far quai da not eir in Val Müstair e quai a cuntantezza da tuot ils pertocs. Mincha marcurdi saira es Minschuns avert plü lönch.