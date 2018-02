80 ons Rumantsch: Johannes Flury i'l intervista

Cuort retrat our da l'intervisat cun Johannes Flury, il president da la Lia Rumantscha. L'inter'intervista es publichada illa Posta Ladina da gövgia, 22 favrer.

Posta Ladina: Il giavüsch, cha la Confederaziun surpigliess daplü respunsabiltà pudess provochar l’imbüttamaint, cha’ls Rumantschs vöglian darcheu be daplü raps.

Johannes Flury: Eir, cler, eu nu less schnear quai. Ma nus vain dit a Berna adüna darcheu cha nus lessan eir daplü conscienza pels oters, dimena per nus. Id es ün fat, chi nu pensan adüna landervia, ch’exista eir amo la Rumantschia. Qua lessan nus in prüma lingia daplü conscienza sün livel naziunal ma eir in Grischun svessa. Sco oriund dal Grischun tudais-ch sun eu bain plazzà per dir, cha eir in Grischun vain quel fat suvenz invlidà e minchatant bod jent.

Dal 1938 d’eira la decleraziun dal Rumantsch sco quarta lingua naziunala üna confessiun d’üna Svizra independenta ed autonoma. Hoz disch El, cha quai es üna confessiun per üna Svizra chi vezza la diversità sco gronda forza.

Nus nu lessan procha na gnir in quella situaziun cha nus ans stuvain defender be vers inaint. Ma i nun es üna defaisa e per quai n’haja eir dit, ch’actualmaing nu capita ün’attacha sül Rumantsch sco cha quai d’eira quella jada invers la Svizra ed eir invers il Rumantsch. Id es hoz plütöst üna sfida, o diversas sfidas cha vain da cumbatter e da schoglier.

