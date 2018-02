Ein Toter bei Lawinenunglück

Österreichische Rettungskräfte suchten am Mittwoch aufgrund einer Vermisstmeldung eines 57-jährigen Deutschen die Aufstiegsroute von Galtür (A) durch das Lareintal zur Heidelbergerhütte (CH) ab. Auf einer Abfahrtsroute vom Ritzenjoch in Richtung der Hütte stiessen sie auf rund 2'400 m ü.M. auf ein Lawinenfeld. Darin orteten sie den Vermissten und konnten den Leblosen aus einer Tiefe von gut einem Meter bergen. Die Kantonspolizei Graubünden übernahm die Ermittlungen von der Alpinpolizei Landeck (A) am Unglücksort. Nach ersten Erkenntnissen löste der Mann die Lawine selbständig bereits am Wochenende aus.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden