Ün abitant per exaimpel da Guarda po avair in avegnir sün sia carta d’identità e sün documainta il lö da vaschinadi Guarda e na be Scuol. Quista pussibiltà exista daspö cuort. La dumonda per quist müdamaint as poja far pro l’uffizi da stadi civil dal lö d’origen.