Endlich Farbe bekennen

In diesem Jahr feiert der EHC St. Moritz sein 100-Jahr-Jubiläum. «100 Jahre ohne Dach» titelte die NZZ treffend. So wurde der Fakt, dass die Wintersportregion Oberengadin immer noch keine Eishalle hat, auch im Unterland wieder einmal staunend zur Kenntnis genommen.

An dieser Situation dürfte sich so rasch nichts ändern. Bereits vor knapp drei Jahren hatte die EP/PL in einem Kommentar geschrieben, dass der politische Wille zur Umsetzung eines Hallenprojektes im Oberengadin nicht erkennbar ist. Daran hat sich nichts geändert. Immerhin ist in der Zwischenzeit der Volkswille klar zum Ausdruck gekommen: 1641 Personen haben innerhalb von drei Monaten eine Initiative unterzeichnet, die verlangt, dass der Bau und der Betrieb eines Eissportzentrums mit Sport- und Eventhalle eine regionale Aufgabe sein soll.

Die Politik allerdings ziert sich. Statt zu handeln, wird abgeklärt. Erstens beim Kanton, ob die Region diese Aufgabe überhaupt übernehmen könnte. Die Antwort steht in den Statuten: Es sind die Regionsgemeinden, die darüber entscheiden, nicht der Kanton. Zweitens bei den Gemeinden, ob sie ein solches Projekt als regionale Aufgabe sehen und ob sie einen entsprechenden Standort zur Verfügung stellen könnten. Nur: Die Standortumfrage ist bereits vor drei Jahren von einer St. Moritzer Eishallen-Kommission durchgeführt worden. Dass angesichts der kurzen Zeitspanne die Umfrageresultate deckungsgleich sind, erstaunt nicht.

Die Gemeinden verlangen mehr Details über Grösse, Ausbaustandard, allfällige Mantelnutzung, Betriebskosten und vieles mehr. Ist es tatsächlich an den Initianten, heute schon ein Vorprojekt auszuarbeiten?

Nein, der Spiess muss umgedreht werden: Jetzt sind die Gemeinden gefordert, Antworten zu liefern. Mit dem seit langem versprochenen und nach wie vor geheim gehaltenen Sportstättenkonzept. Dieses gibt Aufschluss darüber, ob eine Eishalle in den Überlegungen der Region ein Thema ist oder nicht. Und mit einem klaren Statement jeder einzelnen Gemeinde, wo wie viel Land innerhalb nützlicher Frist für den Bau einer solchen Infrastruktur zur Verfügung stehen könnte – viele Optionen gibt es nicht. Die wenigen zur Verfügung stehenden Parzellen definieren letztlich neben den Finanzen, in welchen Dimensionen ein Projekt angedacht werden kann. Auch wenn es abgedroschen klingen mag: Es ist an der Politik, endlich Farbe zu bekennen. Nur so kann es einen Schritt weitergehen. Hürden für eine spätere Umsetzung warten noch zur Genüge.

Autor: Reto Stifel

