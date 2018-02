Der CdH Engiadina verliert das letzte Meisterschafts-Heimspiel gegen den EHC Schaffhausen nach Penalty mit 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:1). Die Unterengadiner hatten in Überzahl genügend Chancen, um das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Am Schluss fehlte das Glück.