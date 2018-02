HC Lugano gewinnt All Saints Cup St. Moritz

Die Resultate:

Final: HC Lugano – EHC Kloten 4:1 (1:0 | 1:0 | 2:1)

Platz 3/4: Skoda Pilsen – Red Bull München 7:1 (1:0 | 5:1 | 1:0)

Halbfinal 2 (Freitag): EHC Kloten – Red Bulls München 3:1 (2:0 | 1:1 | 0:0)

Halbfinal 1 (Donnerstag): HC Lugano – HC Skoda Pislen 5:0 (2:0 | 2:0 | 1:0)

Jubiläumsturnier

Der «Rink of Saints» steht an historischer Stelle: Im St. Moritzer Kulmpark fanden 1928 und 1948 die Eislaufbewerbe der Olympischen Winterspiele statt. Der internationale «All Saints Cup» wird zum 90-jährigen Jubiläum der ersten Olympischen Winterspiele und dem 70. Jubiläum der ersten Olympischen Winterspiele nach dem zweiten Weltkrieg durchgeführt, welche beide in St. Moritz stattgefunden hatten.