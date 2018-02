Man müsste – wir wollen!

Ein Jahr nach den alpinen Ski-Weltmeisterschaften – was ist geblieben? Sicher: Die Erinnerung an ein perfekt organisiertes Skifest, die Freude über den Schweizer Medaillensegen, die Gewissheit, dass die Engadiner als herzliche Gastgeber weit über die Landesgrenze hinaus gepunktet haben. Aber: Reicht das, um den Anlass als nachhaltig zu bezeichnen? Bei einer weichen Auslegung des Begriffes Ja. Weil die WM heute noch in den Köpfen präsent ist, weil nicht zuletzt mit dem NIV-Ansatz vieles angestossen worden ist, was die Region voranbringen könnte. Ein Bespiel ist der vorbildliche Einbezug der Jugend.

Bei einer harten Auslegung Nein. Weil ein blosses Anstossen von Prozessen nicht ausreicht, solange die konkreten Resultate fehlen. Und weil ein solcher Anlass aus der ökologischen Perspektive betrachtet nie nachhaltig sein kann. Dem ist zu entgegnen, dass eine rein ökologische Definition des Begriffs Nachhaltigkeit zu kurz greift. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen sind ebenfalls zu berücksichtigen. Und es war trotzdem richtig und wichtig, sich mit dem Ansatz der Nachhaltigkeit, der Innovation und des Vermächtnis Gedanken darüber zu machen, was ein solcher Grossanlass für Impulse auslösen könnte.

Was ist geblieben? Die Antwort auf die Frage ist eine subjektive, das hat auch der Anlass vom Donnerstag Abend gezeigt. Spannender ist sowieso die Frage, was wir aus den Erkenntnissen der Ski-WM machen. Nicht was man machen müsste. Nein, was wir machen wollen. In diesem Punkt bleibt auch der NIV-Schlussbericht zu schwammig. Die Verbindlichkeit für die operative Umsetzung fehlt. Ein Beispiel ist das Projekt für ein Alpines Leistungszentrum Ski Alpin am Pizzethang in Zuoz. Konkrete Schritte für die Realisierung fehlen. Was nicht verwundert solange nicht definiert ist, wer denn dafür verantwortlich zeichnet. Ist es der Präsident des örtlichen Skiclubs? Die Gemeinde Zuoz? Swiss Ski? Oder eben doch die Region?

Letztere müsste nach dem Wegfall des Kreises zumindest den Anstoss für die Umsetzung geben. Immerhin sind dort die zwölf Gemeindepräsidenten vertreten. Und von wem, wenn nicht von ihnen, müsste ein klares Bekenntnis zur Förderung des Skisports kommen?

In den letzen Jahren sind in der Region Unmengen an Strategie-Papieren für alles mögliche erarbeitet worden. Davon brauchen wir nicht noch mehr. Es braucht klare Worte, definierte Ziele und Verantwortliche. Nicht «Man müsste». Nein, «Wir wollen!»

Autor: Reto Stifel

Foto: Jon Duschletta