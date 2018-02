Mit viel Lärm in den Frühling

Diana

«Chalandamarz ist meiner Meinung nach eine coole Tradition», sagt die 13-jährige Diana aus Scuol, «am allerbesten gefällt mir die Disco am Abend für die Schüler ab der 5. Klasse», sagt sie grinsend. Diana wurde in Portugal geboren und ist nach Scuol gezogen, als sie zwei Jahre alt war. «Zum ersten Mal hörte ich von Chalandamarz im ersten Kindergartenjahr», sagt sie. «Im Kindergarten durfte ich mich auch als Dirigentin beweisen, das war toll.»

Pairry

«Mein erstes Chalandamarz war nicht so toll», erzählt der zwölfjährige Pairry aus St. Moritz. «Es war im ersten Kindergartenjahr, und wir sind eigentlich nur den ganzen Morgen hinter den Lehrern hergelaufen, ohne Glocke oder sonst etwas.» Heute hat er eine andere Meinung. «Mit dem langen Winter und dem vielen Schnee finde ich es gut, dass wir einen Brauch haben, der den Winter vertreiben soll». Auch das Singen gefällt ihm gut, «später möchte ich mich auch mal als Dirigent probieren», erzählt er lächelnd.

Marco

«Bereits vor dem Kindergarten habe ich mit meinen Eltern den Umzug angeschaut», erzählt Marco aus St. Moritz. «Ich finde, Chalandamarz ist eine schöne Tradition, vor allem, weil ich die Gelegenheit habe, während dem Umzug, aber auch während den Proben viel Zeit mit meinen Freunden zu verbringen», sagt der Achtjährige. Aber auch das Singen und der Ball für alle Kinder von der 1. bis zu 4. Klasse am Nachmittag gefalle ihm sehr gut. «Das Einzige, was mir nicht so passt, ist die schwere Glocke zu tragen, kombiniert mit dem langen Laufen», sagt er.

Lia

«Das Schönste an Chalandamarz sind für mich die farbenfrohen Papierblumen, mit denen ich meine Kleidung verzieren kann», sagt Lia. «Und die Disco am Abend finde ich toll», ergänzt die Elfjährige und lacht. «Am letzten Chalandamarz war eine der Dirigentinnen total nett und hat während dem ganzen Umzug mit mir geredet.» Auch bei Lia zu Hause ist Chalandamarz ein Thema. «Es gibt jedes Jahr an Chalandamarz das gleiche Essen»: «Marroni mit Speck und Schlagrahm», sagt sie und rümpft die Nase, «das gehört nicht zu meinen Lieblingsgerichten.»