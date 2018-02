Fingià per la terza vouta va Not Carl da Scuol insembel cun seis cumpogns a Gös olimpics d’inviern. Cun lur clings da tüba e plumpa accumpognan els a las atletas e’ls atlets. Sustegn nu survain Not Carl d’ingün. Perquai ramassa el uossa raps per sia missiun.