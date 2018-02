Unfall am Julier

Kurz nach 7.00 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens vom Julier Hospiz in Richtung Bivio. In einer Rechtskurve unterhalb der Örtlichkeit La Veduta kam er ins Schleudern und kollidierte seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Geländefahrzeug. Der Lenker des Geländefahrzeugs hatte angehalten, als er den rutschenden Personenwagen sah. Die total beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der talwärts fahrende 30-jährige Mann wurde leicht verletzt und von Angehörigen in ärztliche Behandlung gebracht.

Autor und Foto: Kantonspolizei