Wer gewinnt, wer verliert?

120 Sitze umfasst das Bündner Kantonsparlament – der Grosse Rat. Nach den letzten Wahlen ist die FDP dort mit 35 Mitgliedern die stärkste Fraktion gefolgt von der CVP (31), der BDP (27), der SP (16) und der SVP (9). Die beiden Mitglieder der Grünliberalen gehören keiner Fraktion an.

Ob dieses Kräfteverhältnis auch in der neuen Legislaturperiode Bestand haben wird, zeigt sich am 10. Juni, wenn in den 39 Kreisen des Kantons gewählt wird. Zum Auftakt der Wahlberichterstattung hat die EP/PL in den insgesamt sieben Kreisen in Südbünden die Ausgangslage recherchiert. Noch haben nicht alle Parteien nominiert, schon heute aber zeigt sich, dass es in den Kreisen Oberengadin, Val Müstair und Suot Tasna zu Kampfwahlen kommen wird. Eventuell auch im Kreis Brusio.

Das Ende einer Legislatur ist häufig auch mit einem Abschied von der politischen Karriere verbunden. Mit Philipp Gunzinger, Leta Steck-Rauch, Claudia Troncana, Christian Hartmann und Karl Heiz, verliert die FDP in Südbünden gleich fünf bisherige Grossräte. Auch Domenic Toutsch (SVP) tritt nicht mehr an.

Bei den gleichtags stattfindenden Regierungsratswahlen gibt es ebenfalls mehr Kandidaten als Sitze. Können die BDP ihre zwei- und die SP ihr einziges Mandat verteidigen?

Autor: Reto Stifel

Foto: Standeskanzlei Graubünden