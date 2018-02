Zernez muss sich touristisch bekennen

Seit zehn Jahren ist die Unterengadiner Gemeinde Zernez touristisch an die Destination Engadin St.Moritz Tourismus (ESTM) gebunden. Die beiden ehemaligen Gemeinden Lavin und Susch, mittlerweile mit Zernez und Brail zu einer Gemeinde fusioniert, sind hingegen touristisch an die Tourismusdestination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair (TESSVM) gebunden. Laut Fusionsvertrag muss sich Zernez ab Anfang 2019 für eine gemeinsame Zugehörigkeit zu einer DMO entscheiden.

Am Mittwochabend präsentierten die Verantwortlichen der beiden Destinationen anlässlich einer Informationsveranstaltung im Auditorium des Schweizerischen Nationalparks in Zernez unabhängig voneinander ihre Offerten und stellten sich den Fragen der sehr zahlreich erschienen Stimmberechtigten. Alleine die fixen, jährlichen Beitragskosten von Zernez machen eine Differenz von gut 180'000 Franken zu Ungunsten der DMO ESTM aus. Ein Argument, welches den Gemeindevorstand von Zernez dazu bewog, sich für den «Bruch» mit dem Oberengadin und für ein Zusammengehen mit der Unterengadiner Destination stark zu machen. Die gemeindeeigene Tourismuskommission ihrerseits kam zum Umkehrschluss und votierte für einen Verbleib von Zernez in der Oberengadiner Destination. Die jährlichen Logiernächte in Zernez haben sich in den letzten Jahren bei rund 120'000 Übernachtungen eingependelt, mit leicht steigender Tendenz. Hauptattraktion in Zernez ist der Schweizerische Nationalpark.

Der Gemeindevorstand will nun die Erkenntnisse aus dem Informationsabend und vor allem aus der Diskussionsrunde in seine weiteren Überlegungen einbringen. Am 12. März wird er seine definitive Empfehlung zu Handen der Gemeindeversammlung vom 25. April kundtun. Gut möglich, dass bei der Abstimmung am 25. April auch der Vorschlag eines touristischen Alleingangs von Zernez wieder aufs Tapet kommt. Diese Lösung erachten aber sowohl Gemeinderat als auch Tourismuskommission als wenig praktikabel. Wie auch immer der Entscheid dannzumal ausfallen wird, Gemeindepräsident Emil Müller warb für einen wohlbedachten Entscheid der die touristische Zukunft von Zernez langfristig mittragen soll.

Autor: Jon Duschletta