Achtung Glatteis!

Diese in aller Regel gut gemeinte Warnung gilt paradoxerweise nicht nur für draussen. Dort, wo gerade aktuell und jahreszeitlich bedingt vereiste Wege, Trottoirs oder Treppen eine latente Unfallgefahr bergen. «Achtung Glatteis» kann es aber auch manchmal in Innenräumen, beispielsweise in Redaktionsbüros, heissen. Kein Wunder, bewegt man sich als Redaktor berufsbedingt doch immer mal wieder auf dünnem, bisweilen gar gefährlich glattem Eis. So geschehen in dieser Woche.

Während ich hier um Formulierungen ringe, merke ich, dass mich alleine schon der Gedanke, ob, und wenn ja, wie ich die Geschichte schreibe, in Teufels Küche bringen könnte. Gerade weil mir aber kürzlich, nach meinem «Messer-PS», weibliche Diskriminierung und gender-politische Unkorrektheit vorgeworfen wurde, gerade deshalb will ich die Geschichte schreiben. Allen Glatteis-Warnungen zum Trotz.

Langer Worte kurzer Sinn: In unserem kleinen Drucker-Kaffeemaschinen-Allzweckraum liegt eine Kartonschachtel auf dem Boden unter dem Lavabo. Darin sammeln wir alte Zeitungen und Zeitschriften, bevor wir diese Ende der Arbeitswoche dem Altpapier zuführen. Am Dienstagmorgen – ich warte, bis mein Espresso liscio aus der Maschine gelaufen ist – sehe ich zuoberst in ebendieser Schachtel ein Hochglanzmagazin liegen: «Frauen 2018» steht in grossen, lippenstiftroten Lettern quer übers Cover geschrieben und etwas kleiner gleich darunter: «Stark – Selbstbewusst – Spitze – 20 Geschichten». Auf meiner Stirn bricht kalter Angstschweiss aus und meine Hände beginnen zu zittern. Ich nehme tief Luft, mach einen Schritt in die Redaktion und rufe streng: «Wer um Himmels Willen wagt es, ein so betiteltes Magazin achtlos und eventuell sogar ungelesen ins Altpapier zu werfen? Wer?»

Während meine drei Redaktionskolleginnen sofort neugierig von ihren Arbeitsplätzen aufspringen und sich das Corpus Delicti von Nahem ansehen, senkt einer meiner Redaktionskollegen im Hintergrund stillschweigend seinen Blick. Übrigens. Ich hätte mir das Magazin ganz gerne zu Gemüte geführt. Aber schon kurze Zeit nach meiner Schelte lagen nur noch alte Zeitungen im Karton. Das Frauen-Manifest war weg und ist bis dato unauffindbar geblieben. Redaktionsinternen Gerüchten zufolge soll das Magazin zuletzt bei der Praktikantin gesichtet worden sein. Geblieben ist ein Beweisfoto. Zu sehen auf: www.engadinerpost.ch.

PS-Autor und Foto: Jon Duschletta

jon.duschletta@engadinerpost.ch