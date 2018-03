Alles bereit für den Jubiläumsmarathon

Solange die prognostizierten Niederschläge nicht schon in der Nacht kommen und in grossen Mengen, beunruhigt dies das OK nicht übermassen. Es rät den ESM-Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber, am Sonntag mehr Zeit für den Transport nach Maloja einzuplanen als in den Vorjahren. Dies vor allem deswegen, weil mit 14 200 angemeldeten Langläufern sehr viele Personen ins Startgelände gefahren werden müssen. Mehr zum Thema "Engadiner" steht in der EP vom 10. März.