Erfreulich aber...

«Nichts zu verbergen», hatte die EP/PL im Juni 2016 kommentiert. Und kritisiert, dass die Regionenpolitik zu weit weg von den Stimmbürgern stattfinde und mehr Transparenz in einem demokratischen Staatssystem unabdingbar sei. Der Vorschlag der Gemeindepräsidenten der Region Maloja, ihre Sitzungen in Zukunft öffentlich zu machen, ist deshalb zu begrüssen. Politik darf nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sollen – zumindest über die Medien – mitverfolgen können, wie Entscheide zustande kommen. Im besten Fall fördert dies auch das Interesse und das Engagement der Bevölkerung für ihre Region.

Dass auch verschiedene Oberengadiner Gemeinden den Paradigmenwechsel vollziehen wollen, ist erfreulich. Letztlich ist es eine Frage der Haltung, eine Frage auch, wie das Verhältnis zwischen der Verwaltung und dem Bürger definiert wird. Das Offenlegungs- anstelle des Geheimhaltungsprinzips fördert die Vertrauensbildung zwischen der Bevölkerung und der öffentlichen Hand.

Alles im Lot also? Nein. Mit der Gebietsreform mussten in der Region Maloja zahlreiche Aufgaben neuen Trägerschaften zugeteilt werden. Diskussionen zu wichtigen Themen - sei es Spital, Flughafen oder Tourismus – finden nicht mehr an den öffentlichen Kreisratssitzungen statt, sondern nur noch innerhalb der neuen Gremien mit ihren unterschiedlichen Rechtsformen. Gemeinsam ist allen, dass die Sitzungen – mit Ausnahme des Gemeindeverbandes für den Öffentlichen Verkehr – nicht öffentlich sind.

Was heisst das? Ein Beispiel: Für das Budget und die Rechnung des Spitals Oberengadin ist ab diesem Jahr die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin zuständig. Diese ist privat-rechtlich organisiert. Was wiederum nichts anderes bedeutet, als dass die Öffentlichkeit auf den Goodwill der Stiftung angewiesen ist, um auch in Zukunft mehr über diese für die Region wichtige – und notabene von jedem einzelnen Stimmbürger finanzierte Institution – zu erfahren, als das, was sie in einer Medienmitteilung serviert bekommt.

Es ist unabdingbar, dass sich neben den Regionen und den Gemeinden auch die neuen Trägerschaften intensiv mit der Frage des Öffentlichkeitsprinzips auseinandersetzen.

Autor: Reto Stifel

Foto: fotolia.com/DOC RABE Media

reto.stifel@engadinerpost.ch