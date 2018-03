Genügend Erstwohnungen?

Über viele Jahre war dies eines der dominierenden Themen im Oberengadin: Der fehlende und zu teure Wohnraum für die einheimische Bevölkerung. Verschiedene Gemeinden haben im letzten Jahrzehnt die Initiative ergriffen und auf eigenem Land entweder Wohnungen für Einheimische gebaut oder Land im Baurecht abgegeben.

2012 zeigte eine Umfrage der «Engadiner Post/Posta Ladina», dass zu den bereits bestehenden Erstwohnungen seitens der Oberengadiner Gemeinden noch einmal 500 neue Wohnungen in Planung waren. Realisiert worden sind dann bis 2015 effektiv «nur» 240 Wohnungen. Mit dazu beigetragen haben dürfte die Tatsache, dass sich das wirtschaftliche Umfeld in diesen Jahren verschlechtert hatte: Die Annahme der Zweitwohnungsinitiative führte zu weniger Beschäftigten auf dem Bau, und der starke Franken setzte der Tourismusbranche zu.

Zurückhaltende Gemeinden

Die gleiche Umfrage bei den Gemeinden heute zeigt noch einmal ein anderes Bild: In den letzten drei Jahren ist nur noch wenig neuer Wohnraum für Einheimische entstanden. Von den Gemeinden selber sind in dieser Zeit 30 neue Wohnungen gebaut worden, von Privaten knapp 80. Ein Teil davon befindet sich noch im Bau, oder die Bewilligung ist zumindest erteilt worden.

Und trotzdem ist aus kaum einer Gemeinde zu hören, dass es zurzeit zu wenig Wohnungen gäbe. «Das Angebot an Erstwohnungen in der Gemeinde Celerina wird als gerade richtig eingeschätzt», schreibt Gemeindekanzlist Beat Gruber. Eine Meinung, die von einer Mehrheit der Gemeinden geteilt wird. Einzig in Samedan spricht Gemeindepräsident Jon Fadri Huder von einem Überangebot an leerstehenden Wohnungen. In Zuoz gibt es gemäss Gemeindeschreiber Claudio Duschletta genügend freie Wohnungen, aber weniger als auch schon. In Bever fehlen vor allem Familienwohnungen-/Überbauungen.

Angesichts des offensichtlich gedeckten Bedarfs an Wohnungen für Ortsansässige erstaunt es nicht, dass in den kommenden Jahren nur wenige grössere Projekte geplant sind. In Bever könnten je nach Ausgang der Quartierplanung Bügls Suot neue Wohnungen entstehen, in La Punt gibt es in den Jahren 2019 und 2020 im Gebiet Truochs/La Resgia zehn Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten. Ausnahmen sind Sils, wo die Gemeinde Eigentümerin von drei Parzellen im Quartier «Seglias» ist. Dort könnten bei Interesse knapp 3000 m2 BGF Wohnfläche realisiert werden. In St. Moritz befinden sich 27 Wohnungen an der Via Tinus (im Baurecht) bereits im Bau. Zudem sind 202 Wohnungen von Privaten geplant: 168 in der Chesa Engiadina (ehemals Hotel Edelweiss) und 23 an der Via Cuorta.

Mietpreise sind gesunken

Und wie verhält es sich mit den Preisen? Der Silser Gemeindepräsident Christian Meuli sagt, dass die Wohnungsmieten im günstigen Bereich im letzten Jahrzehnt um 17,3 Prozent zurückgegangen sind. Und gemäss dem Immo-Monitoring von Wüest und Partner sind die Mietpreise (Erst- und Zweitwohnungen) in den Tourismusge‧meinden zwischen Mitte 2015 und 2017 um 8,6 Prozent gesunken. Grund sei die sehr rege Neubautätigkeit vor der Umsetzung der Zweitwohnungsinitia‧tive, die nicht nur das Wohneigentumssegment, sondern auch den Mietwohnungsmarkt mit neuen Objekten geflutet habe. Unter anderem wegen der Erstwohnungsanteilsregelung.

Die ganze Gesichte und was ein Immobilienexperte zur Nachfrage, zu den Preisen und den Leerständen auf dem Wohnungsmarkt sagt, steht in der gedruckten Ausgabe der EP/PL vom 27.3.

Autor und Foto: Reto Stifel