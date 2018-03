Damit endet für Nevin Galmarini die bisher erfolgreichste Saison: Nachdem er kürzlich in Scuol die kleine Kristallkugel als PGS Disziplinensieger entgegennehmen durfte, erhielt der Olympiasieger am Samstag in Winterberg (GER) auch die grosse Kugel für den Gesamtweltcup.