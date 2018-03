Il suveran da Scuol ha sbüttà l’iniziativa «daplü per cumprar – damain per parcar» cun 57,4 pertschient da las vuschs. La cuntraproposta da la suprastanza cumünala es gnüda acceptada cun 873 cunter 570 vuschs. La dumonda da tagl nun es in quist cas statta relevanta.