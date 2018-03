In Svizra han 400 fin 600 persunas la malatia sclerosa laterala amiotrofica SLA. In media han ils paziaints tanter 59 e 69 ons, cur chi tschüffan quista malatia. Bea Goldman ha referi in occasiun da la radunanza da a società Amias ed Amis da l’Ospidal Engiadina Bassa.