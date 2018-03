Neue Billettautomaten

Die bisherigen Geräte wurden vor zehn Jahren in Betrieb genommen. Die neuen Automaten entsprechen in Funktion und Angebot den Automaten, die bereits bei der SBB im Einsatz sind, allerdings sind die RhB-Automaten auch im roten RhB-Design gehalten.

Die neuen Billettautomaten haben einen Kartenleser, sodass auch ein schnelles, kontaktloses Bezahlen mit Kreditkarte möglich ist. Auch die Swiss‧Pass-Karten können einfach eingelesen werden. Neu an den Automaten ist, dass nicht nur Münzen als Wechselgeld, sondern auch Noten bis zu 100 Franken zurückgeben werden. Die neuen Automaten akzeptieren auch 200er-Noten.

Die Auswechslung der insgesamt 97 Billettautomaten startete diese Woche. Bis Mitte Juli sollten auf dem ganzen RhB-Streckennetz die neuen Automa‧ten aufgestellt sein.