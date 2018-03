Präsidenten bilden Arbeitsgruppe

Ende Januar haben die Initianten des Vereins «Pro Eishalle Engadin» der Region Maloja 1641 Unterschriften überreicht. Die Initiative verlangt, dass die Region das Erstellen und den Betrieb eines regionalen Eissportzentrums mit Sport und Eventhalle in ihren Aufgabenkatalog übernimmt.

Anlässlich der letzten Präsidentenkonferenz Mitte März wurde entschie‧den, eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Diese besteht aus den Gemeindepräsidenten Martin Aebli (Pontresina), Jon Fadri Huder (Samedan), Gian Fadri Largiadèr (S-chanf) und Flurin Wieser (Zuoz). Auftrag der Arbeitsgruppe ist es, die Realisierbarkeit zu prüfen und das Gespräch mit den Vertretern des Initiativkomitees zu suchen. Laut Medienmitteilung wollen die Gemeinden mehr Details über die Ausgestaltung, die Kosten und die Trägerschaft wissen. Erst wenn diese bekannt seien, könne entschieden werden, ob eine Aufgabenübertragung an die Region in Frage komme. Dem Initiativkomitee wurde ein Fragenkatalog zugestellt, um die genauen Vorstellungen und Bedürfnisse weiter zu konkretisieren. In einer Umfrage haben die Gemeinden S-chanf, Zuoz, Samedan und Bregaglia signalisiert, dass sie unter Umständen einen Standort zur Verfügung stellen könnten.

Autor: Reto Stifel

Archivfoto: Stephan Kiener