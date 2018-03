Regierung mit zurückhaltender Haltung

Die Regierungsmitteilung im Wortlaut:

Die Bündner Regierung steht der Idee von dezentralen, den örtlichen Gegenheiten angepassten Olympischen Winterspielen in der Schweiz grundsätzlich positiv gegenüber. Sie hat aber aufgrund der beiden ablehnenden Volksvoten «GR 2022» und «GR 2026» eine zurückhaltende Position einzunehmen. Mit St. Moritz als Austragungsort für die Bob-, Rodel- und Skeleton-Wettbewerbe ist Graubünden Bestandteil der Kandidatur «Sion 2026». Daher ist die Regierung aber bereit, den für die Auslösung des NASAK-Bundesbeitrags notwendigen Kantonsbeitrag in Aussicht zu stellen, damit die erforderlichen Investitionen zur Erneuerung der Bob-Bahn St. Moritz-Celerina getätigt werden können.

Der Kanton Graubünden zählt sich jedoch ausdrücklich nicht zu den sogenannten Durchführungskantonen. Das bedeutet, dass sich das Engagement des Kantons Graubünden auf die allfällige finanzielle Unterstützung des Austragungsorts in Graubünden beschränkt. Der Fokus liegt dabei nur auf der Bereitstellung einer olympiatauglichen Austragungsstätte und der entsprechenden Gewährleistung der Sicherheit am Austragungsort St. Moritz. Der Kanton leistet keine Beiträge an die Kosten der Kandidatur. Er übernimmt auch keine Defizitgarantien für Defizite im Durchführungsbudget, welche nicht durch den Defizitbeitrag des Bundes gedeckt sind. ​

Autor: pd