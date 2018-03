Bei der Frauen-Staffel über 4x6 km am Biathlon-Weltcup in Oslo egalisierte die Schweiz ihr Bestergebnis. Wie im Dezember in Hochfilzen resultierte für das Swiss-Ski-Quartett mit Elisa Gasparin, Lena Häcki, Selina Gasparin und Irene Cadurisch der starke 5. Platz.