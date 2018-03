Selbstunfall fordert drei Verletzte

Am Samstagmorgen um 06.45 Uhr fuhr ein 45-jähriger Lenker eines Personenwagens auf der Engadinerstrasse von Zernez kommend in Richtung Scuol. Nach Giarsun bei der Örtlichkeit Magnacun nickte der Fahrzeuglenker gemäss eigenen Aussagen kurz ein, überquerte die Fahrbahn, touchierte die dortige Stützmauer und kollidierte anschliessend frontal mit der Baustellensignalisation. Drei der Insassen, die Ehefrau und die beiden Kinder des Lenkers, wurden vorerst ins Spital Engiadina Bassa nach Scuol und anschliessend mit der Ambulanz zur genaueren Untersuchung der Kleinkinder ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Am Personenwagen entstand Totalschaden.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden