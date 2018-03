St.Moritz ist um zwei Ehrenbürger reicher

Seit den fünfziger Jahren verbindet die Familie Niarchos eine enge Beziehung mit St. Moritz, die bis heute anhält. Die St. Moritzer Bürgergemeinde und die Gemeinde

St. Moritz haben die bedeutenden Leistungen der Familie gemäss einer Medienmitteilung am Mittwoch im Kuppelsaal des Segantini Museums gewürdigt. Gleichzeitig sind die beiden Brüder Philip und Spyros, stellvertretend für die Familie, zu St. Moritzer Ehrenbürgern ernannt worden. Philip und Spyros Niarchos sind heute Hauptaktionäre der Corvatsch AG und Mehrheitsaktionäre der Diavolezza Lagalb AG sowie der AG Grand Hotels Engadinerkulm. Zu letzterer gehören die beiden Hotels Kronenhof in Pontresina sowie Kulm in St. Moritz. Auf dem Gelände des Kulm Hotels befinden sich der legendäre Cresta Run, die Bobbahn, Golf- und Eislaufplätze sowie auch der Dracula Club. «Die Familie Niarchos beschäftigt mit ihren Beteiligungen rund 1000 Mitarbeiter im Engadin und gehört damit zu den bedeutendsten Arbeitgebern in Graubünden», heisst es in der Mitteilung.

Die Geschichte der Familie Niarchos

Mitte der fünfziger Jahre gründete Vater Stavros Niarchos die Luftseilbahnen auf dem Corvatsch und dem Piz Nair. 1970 übernahm er das Kulm Hotel in St. Moritz und entwickelte es zu einem der weltweit besten Fünfsternehäuser. Die Familie Niarchos setzte sich in Vergangenheit oft auch für karitative Zwecke ein, so geht die Gründung der Stiftung des Spitals Oberengadin ebenfalls auf Stavros Niarchos zurück. Darüber hinaus unterstützt die im Jahr 2000 errichtete «Stiftung Stavros S. Niarchos» kulturelle, wissenschaftliche und soziale Projekte im Kanton Graubünden sowie von Bündner Institutionen, die auf diesen Gebieten tätig sind. Unter vielen weiteren Leistungen der Familie folgte 2017 unter Federführung der beiden Söhne Philip und Spyros die Renovation des 110-jährigen Pavillons auf dem Gelände des Kulm Hotels. Unter dem Namen Kulm Country Club bildet dieser heute ein viel beachtetes St. Moritzer Schmuckstück. Im gleichen Jahr ermöglichten Philip und Spyros Niarchos mit einem «Bergbahntausch» die Rettung der Bergbahn Lagalb: Die AG Luftseilbahn Corviglia-Piz-Nair übertrug dabei ihre Anlagen auf dem St. Moritzer Hausberg an die Engadin St. Moritz Mountains AG. Diese wiederum trennte sich von der Diavolezza sowie der Lagalb und übergab diese in die Hände der Familie Niarchos.

Bildlegende (von links nach rechts): Fritz Nyffenegger,Gemeinderatspräsident,

Alfred Riederer, Bürgermeister, Philip Niarchos, Spyros Niarchos, Sigi Asprion, Gemeindepräsident im Kuppelsaal des Segantini Museums in St. Moritz.

Bild und Text: Gemeinde St.Moritz