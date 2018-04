Der Jahresgewinn stieg um 1,2 Prozent auf 773 873 Franken. Die Hypothekarforderungen wuchsen um 2,9 Prozent auf 644,5 Millionen Franken. Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen nahmen um vier Prozent auf 627,3 Millionen zu. Gewisse Sorgen bereiten die tiefen Zinsen. Diese führen zu tiefen Margen in diesem für die Ertragsseite wichtigen Geschäft. Sollte sich an der Situation nichts ändern, müsste auf der Kostenseite weiter eingespart werden. Die ganze Geschichte gibt es in der EP/PL vom 14.4. zu lesen.

Autor: Reto Stifel

Foto: Raiffeisen