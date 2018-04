Aus dem vierten Stock abgestürzt und verletzt

Der 27-jährige Mann aus Somalia hatte bei einem Kollegen in Samedan übernachtet. Als er am Morgen zur Arbeit gehen wollte, war dieser schon fort und hatte die Zimmertüre abgeschlossen. Mithilfe einer Seilkonstruktion aus Seil, Verlängerungskabel und Ladekabel eines Laptops, welche der Somalier am Heizungskörper befestige, wollte er übers Fenster ins Nachbarzimmer gelangen. Auf halber Strecke rutschte er aus und stürzte rund sieben Meter auf ein Vordach hinunter, wo er verletzt liegen blieb. Von der Rettung Oberengadin und einem Arzt wurde er erstversorgt. Die Rega barg den Verletzten dann in einer Windenaktion und überführte ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.