Celerina verabschiedet Zweitwohnungsgesetz

Mit dem Gesetz sollen ganz generell klare Verhältnisse im Umgang mit Wohnungen auf dem Gemeindegebiet geschaffen werden. In Sachen Erstwohnungen sowie touristisch bewirtschaftete Wohnungen sollen gegenüber dem Bundesgesetz keine weiteren einschränkenen Massnahmen erlassen werden. Dies im Gegensatz zum Erstellen von Zweitwohnungen zur Querfinanzierung von neuen oder bestehenden Hotels. Die Gemeinde Celerina macht diesbezüglich strengere Vorschriften: Solche Umnutzungen dürfen nur im Rahmen einer projektbezogenen Nutzungsplanung gemacht werden. Auch die komplette Umnutzung von nicht rentablen Hotels in Zweitwohnungen ist in Celerina grundsätzlich nicht möglich. Eine Ausnahme ist, wenn der Verkaufserlös aus den Zweitwohnungen dazu dient, das Hotel zu sanieren und zumindest in reduziertem Umfang weiterzuführen oder als Restaurationsbetrieb zu betreiben.

Autor und Foto: Reto Stifel