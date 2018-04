Insgesamt 25 Mannschaften nahmen am Wochenende am 51. Frühjahrs-Eisstockturnier in St. Moritz teil. Der ASV Ritten siegte im Mannschaftswettbewerb. In der Einzelwertung gewann Claudio Mathieu (ES Sur En) die Silbermedaille hinter dem Italiener Armin Karadar (ASV Ritten).