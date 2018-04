Daspö l’on 2010 e fin in gün rapreschainta Philipp Gunzinger (pld) al Grond cussagl a Cuoira il circul Suot Tasna. El es cuntaint da las experienzas ch’el ha pudü far i’l Parlamaint chantunal. Per üna prosma perioda d’uffizi nu’s metta’l plü a disposiziun.