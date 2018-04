Das Ende für die Bauunternehmung Pitsch AG

Mit der Einstellung der Geschäftstätigkeit der Andrea Pitsch AG gehen rund 200 Ganzjahres- und Saisonstellen verloren.

Die offizielle Medienmitteilung im Wortlaut:

„Für uns von der Eigentümerfamilie ist dies der schwerste Tag in unserem beruflichen Leben. Wir mussten uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschliessen, nachdem verschiedene Lösungsversuche für das Unternehmen erfolglos blieben“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Marco Pitsch, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Andrea in zweiter Generation führte. „Für unsere Mitarbeitenden, aber auch für unsere Familie ist dies ein harter Schlag, der uns alle enorm schmerzt.“

Die Andrea Pitsch AG wurde 1955 in St. Moritz gegründet und verfügt über Niederlassungen in Thusis, Arosa und Flims. Sie war im Hoch-, Tief- und Untertagebau tätig. Zu den bedeutenden Projekten des Unternehmens zählen unter anderem die dritte Röhre des Bareggtunnels, die Umfahrung Bazenheid, der Silser Tunnel (Sils im Domleschg), die Sanierung der Kantonsschule Chur, der Neubau des Gipfelrestaurants Weisshorn Arosa, das Rocks Resort in Laax, der Neubau des ÖKK-Verwaltungsgebäudes in Landquart oder die Fussgängerbrücke Via Grevas in St. Moritz.

Die Andrea Pitsch AG war nie Teil der Untersuchung der Wettbewerbskommission wegen des Verdachts von Preisabsprachen im Baugewerbe des Kantons Graubünden. Der Schritt erfolgt unabhängig von den Ermittlungen der Bundesbehörde.