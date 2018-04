Ein Sonntag der Läuterung

Es gibt im Leben hin und wieder Momente der emotionalen Achterbahnfahrt. Ich persönlich habe eine solche Situation gerade erst vor einer Woche durchgemacht. Es war Sonntagmorgen früh an einer unbemannten Tankstelle. Mein Tank war sehr leer und ich hatte gerade meine letzte Fünfzigernote in den Automaten geschoben. Bei der Zapfsäulenauswahl drückte ich die Nummer 1 und wollte tanken. Da merkte ich, dass ich die falsche Nummer eingetippt hatte. Die vorderste Säule war entgegen jeglicher Logik nicht die 1, sondern die 4, und nur dort gab’s Diesel. Kein Problem, dachte ich mir, brechen wir die Übung ab. Aber dieser Abbruch war nur den Kreditkartenkunden vorbehalten. Alles Drücken von allen möglichen Tasten nützte nichts: Weder gab mir der Tankcomputer die Chance, die 4 anzuwählen, noch rückte er die Fünfzigernote wieder raus. Ich zwang mich, ruhig Blut zu bewahren. Nach längerem Suchen entdeckte ich unter dem Display einen Kleber mit einer Kunden-Service-Nummer. Das ist meine Rettung! Dachte ich. Doch das 0848-Telefon wollte nur unter der Woche und zu Bürozeiten weiterhelfen. Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor ... Wenigstens sollte mir der Automat doch eine Quittung herausrücken, einen Beleg für mein Nicht-Tanken. Das tat er dann tatsächlich. Kleingedruckt, aber deutlich stand zuunterst auf dem Papierstreifen zudem geschrieben, dass ich nur den Barcode unter das Lesegerät zu halten hätte und mit dem Tankvorgang fortfahren könne. Hurra! jubelte es in mir. Doch wo war dieses Lesegerät? Nirgends! Was macht frau in einer solch desperaten Situation? Sie schaut ins Portemonnaie und entdeckt eine Fünf-Euro-Note. Doch diese spuckt der Automat wieder aus, er will nur Zehn- und Zwanzig-Euro-Scheine. Ich spreche ein Stossgebet, und siehe da: Im Handschuhfach liegen fünf Ein-Euro-Münzen. Ich halte ein Auto mit italienischem Kennzeichen an und kann wechseln. Der Zehn-Euro-Schein rettet zwar nur den Sonntagsausflug, aber das Tanken fühlt sich an wie die Läuterung nach einer existenziellen Krise.

