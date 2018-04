Finanzielle Probleme bestätigt

Gemäss Leta Joos hat dieser Betrag, der schon in den Vorjahren quasi als Defizitgarantie geleistet worden ist, knapp ein Drittel des gesamten Budgets ausgemacht. Auch die Verlegung des Turnierplatzes von der Polo- auf die Pferdesportweise habe Mehrkosten von gegen 100 000 Franken verursacht, vor allem die Stromrechnung sei massiv höher ausgefallen. Die Verlegung hatte, so Joos, aber noch weitere finanzielle Folgen: Eine Bank habe ihr Sponsoring gekündigt, der Titelspon‧sor seinen Beitrag reduziert. Schliesslich habe auch der Kanton gegenüber dem OK klar kommuniziert, dass Pferdesportanlässe in Graubünden nicht unterstützt würden. Mehr zur neuesten Entwicklung rund um den CSI St. Moritz gibt es in der EP/PL vom Dienstag, 1. Mai zu lesen.

Autor: Reto Stifel

Foto: CSI St. Moritz/Katja Stuppia