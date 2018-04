Gemeinden und Bergbahnen suchen Einigung

In den Jahren 2016 und 2017 haben die Bergbahnen sogar 600'000 Franken bezahlt. In diesem Jahr ist die Stadtbus Chur AG mit einem einmaligen Beitrag von 160'000 Franken in die Bresche gesprungen, um die Differenz auszugleiche. Anlässlich der Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes Öffentlicher Verkehr wurde über dieses Problem gesprochen – allerdings erst nach dem die Medienvertreter den Saal verlassen hatten. Seitens der Gemeinden wurde lediglich betont, dass eine Lösung gefunden werden muss und das Gespräch mit den Bergbahnen gesucht werden soll. Diese zeigen sich auf Anfrage durchaus gesprächsbereit. Allerdings soll das Thema der Finanzierung des ÖV nicht gesondert betrachtet werden. Vielmehr gelte es eine Auslegeordnung über alle pendenten Themen zu machen, sagt Luis A. Wieser, Präsident der Engadin St. Moritz Mountains AG. Er hat anlässlich der Generalversammlung der Bergbahnen vom letzten Montag kritisiert, dass die öffentiche Hand Angebote und Events unterstützen würden, welche das Angebot der Bahnen während der Hauptsaison konkurrenzieren. Die ganze Geschichte ist in der gedruckten Ausgabe der EP/PL vom 12. April zu lesen.

Autor: Reto Stifel

Foto: Engadin Bus