Kein Geld für Einaudi?

Es soll zu einem Höhepunkt werden, das Konzert des italienischen Starpianisten Ludovico Einaudi anlässlich des Festival da Jazz am Stazersee. Zwar sprechen die Gemeinden St. Moritz, Celerina und Pontresina je 50 000 Franken, der Kanton will aber keinen Betrag in der gleichen Höhe beisteuern. Er vermisst den Bündner Bezug des Projektes und die kritische Auseinandersetzung mit der Umgebung. Für den künstlerischen Leiter des Festivals, Christian Jott Jenny, ist diese Begründung nicht nachvollziehbar. Der Verein Pro Festival da Jazz hat eine Wiedererwägung an den Kanton geschrieben. Und auch die drei Gemeinden wollen sich für das Konzert einsetzen.

Autor: Reto Stifel

Foto: Ray Tarantino