Keine Bier-, aber eine Kaffeeidee

Bereits am Mittwochabend berichtete Schweiz Aktuell darüber, dass im Walliser Skigebiet Crans-Montana die Bergbahnen ihren Betrieb trotz besten Schneeverhältnissen und gutem Wetter per sofort eingestellt haben. Der Grund: Ein Streit zwischen den Bergbahnen-Betreibern und der Gemeinde über finanzielle Leistungen. Gäste und Einheimische sind konsterniert. Nun hat die Corvatsch AG mittels einer Medienmitteilung am Donnerstag verlauten lassen, dass sie Gästen mit einer Hotel- oder Ferienwohnungsreservation in Crans-Montana eine Gratis-Tageskarte in den Skigebieten Corvatsch und Diavolezza offeriert. Beide Stationen haben noch bis am 6. Mai offen.

Auf Anfrage der EP/PL bestätigte der Geschäftsführer der Corvatsch Bergbahnen AG, Markus Moser, dass es sich nicht um eine Fake-News handle. Es sei auch keine Bier-, sondern vielmehr eine Kaffeeidee, so Moser. Zusammen mit Jan Steiner, Geschäftsführer von Pontresina Tourismus, sei er auf dem Weg auf die Diavolezza gewesen. Dabei habe Steiner die Idee mit der Gratistageskarte eingebracht. «Ich dachte warum nicht und wir haben auf der Terrasse der Diavolezza das Video mit dem Angebot gedreht und dieses auf die Sozialen Medien gestellt», so Moser. Klar habe man sich auch überlegt ob es fair sei, so etwas auf dem Buckel eines Konkurrenten auszutragen. «Manchmal muss man aber einfach etwas Neues machen, ohne immer alles zu hinterfragen», sagt Moser. Letztlich sei es ein PR-Gag und eine gute Möglichkeit, auf die nach wie vor herrvorragenden Schneebedingungen im Oberengadin und die geöffneten Bahnen hinzuweisen. Reaktionen auf das Video hat er bis am Donnerstag Abend vor allem von Kollegen erhalten. Crans-Montana-Gäste hätten sich bis jetzt noch keine gemeldet.

Autor: Reto Stifel

Foto: Corvatsch Bergbahnen AG