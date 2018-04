Neue Regionalentwicklerin im Unterengadin

Martina Schlapbach hat den Master in Geschichte und vergleichender Religionswissenschaft an der Universität Fribourg (2012), sowie den Master in Migration Studies an der University of Oxford (2013) erworben. Sie war im Projektmanagement, im Konfliktmanagement sowie in der interkulturellen Kommunikation bei der UNO und der ETH tätig. Sie wohnt ab April im neu erworbenen Haus in Tschlin und wird ihre Stelle per 1. Juli antreten. Schlapbach wird zum einem Arbeitspensum von 80 Prozent angestellt. Ihr Vorgänger Andrea Gilli behält 20 Prozent im Mandatsverhältnis.